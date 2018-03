Documentário sobre crise desbanca 'Lixo Extraordinário' no Oscar "Trabalho Interno", um filme que responsabiliza as instituições financeiras pela pior crise financeira mundial desde a Grande Depressão, ganhou o Oscar de melhor documentário neste domingo. O filme desbancou "Lixo Extraordinário", que acompanha um projeto social do artista plástico brasileiro Vik Muniz com catadores de um lixão do Rio de Janeiro.