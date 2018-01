Documentário sobre Amy Winehouse ganha trailer oficial

Amy, documentário sobre a cantora Amy Winehouse exibido no Festival de Cannes fora da competição oficial, teve seu trailer oficial divulgado. Com direção do inglês Asif Kapadia (Senna), o documentário retrata as origens da cantora, o início de sua carreira, seu auge como artista e sua morte em 2011, aos 27 anos.

Seu relacionamento com Blake Fielder-Civil, participações no Grammy, gravações e aparições pós-escandalo estão no trailer, que conta com testemunhos de amigos e colegas. Um dos depoimentos afirma que Amy "era uma garota que só queria ser amada". A família da cantora, que colaborou com a produção em estágio inicial, afirma que o longa contém "inverdades". Ainda não há previsão de estreia no Brasil.