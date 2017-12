Documentário 'São Silvestre' faz retrato belo e sensorial da corrida do Ano Novo

Lina Chamie (A Via Láctea) faz um dos documentários mais bonitos e sensoriais do ano em São Silvestre, filme que estreia no País nesta sexta-feira, 27, às vésperas da histórica corrida, realizada na virada do Ano Novo.

O filme não tem nada de um documentário convencional. É, acima de tudo, impressionista e uma grande homenagem à cidade de São Paulo, cujas ruas servem de cenário para a competição.

Em sua geografia, São Paulo oferece planícies e ladeiras, alívios e obstáculos para corredores do mundo todo. Nessa dinâmica urbana, Lina inscreve sua câmera que captura a beleza e opressão, o verde e o concreto, a Avenida Paulista e o centro velho, os contrastes e paradoxos, as alegrias e melancolias. Mas todos esses cenários são mera moldura para quem está nas ruas correndo.

Como num dos longas mais famosos da diretora, A Via Láctea, São Paulo é uma personagem crucial. Mas, se naquele filme a cidade se dissolvia na mente de um homem que estava morrendo, fazendo conexões estranhas entre ruas distantes, caminhos improváveis e impossíveis, aqui é a São Paulo real, aquela que determina os itinerários em suas ruas de mão única e conversões proibidas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda assim, seja antes ou durante a corrida, São Paulo é fragmentada, impossível de ser capturada em sua totalidade. Acontece que a competição também tem esse caráter pós-moderno, por mais que acompanhemos pela televisão, por mais que vejamos mapas, simulações, imagens aéreas, é impossível dar conta do todo, temos de nos contentar com pedaços, segmentos que fazem um retrato aproximado dessa cidade tão paradoxal.

Durante a primeira parte do filme, Lina e sua câmera traçam parte do percurso no começo da manhã, com um sol ameno, ruas vazias e a calma de quem pode admirar o que há para se ver.

Um dos momentos mais bonitos está nas imagens do Teatro Municipal, ao som da ópera "Sansão e Dalila". Aliás, a música faz parte da formação da diretora e tem papel crucial em seus filmes. Aqui, também estão presentes Mahler ("Primeira Sinfonia") e Scriabin ("Poema do Êxtase"), tocado na reta final do filme, quando os corredores estão perto da linha de chegada.

Intercaladas com essas imagens, estão a cidade no seu dia a dia num dezembro com chuva, decorações de Natal e pessoas com rumos definidos, ou não. Lina enxerga a poesia que existe em meio ao caos de São Paulo.

Parece haver um balé de carros, que deslizam pelo asfalto molhado. A diretora trabalha com várias câmeras espalhadas ao longo do percurso e uma colada ao ator Fernando Alves Pinto, intercalando imagens de seu rosto com o coletivo da massa de corredores.

A corrida de São Silvestre nunca teve grandes registros no cinema. Durante a preparação para o longa, Lina também realizou um curta, que acabou premiado no Festival É Tudo Verdade de 2011.

A corrida também aparece em São Paulo S. A., de Luís Sérgio Person, mas de forma bem menor. Aqui, a diretora faz um retrato poético de um evento que, em sua essência, tem a ressaltar aquilo que há de mais humano em cada um de nós, seja na vitória ou na dor - tanto para quem corre, quanto para quem assiste.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

*As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb