Documentário rodado em Paris traz últimas horas de Lady Di Uma equipe roda atualmente em Paris um documentário dramatizado sobre as últimas horas de vida da princesa Diana, que deverá ser lançado por ocasião dos dez anos de sua morte. A equipe está há três dias filmando reiteradamente o último trajeto de Lady Di, no dia 31 de agosto de 1997, saindo do Hotel Ritz até a Ponte Alma, onde houve o acidente com o automóvel no qual estava ao lado de seu companheiro, o egípcio-britânico Dodi al-Fayed, informou nesta sexta, 13, o jornal Le Parisien. Sem mostrar pistas originais sobre as circunstâncias da morte acidental do casal e de seu motorista, Henri Paul, o filme repassa os acontecimentos do último verão da princesa. Segundo o jornal, o filme mantém a tese de que o casal estava a ponto de se separar quando morreu, e que Lady Di estava com Fayed para tentar esquecer outro homem por quem estava apaixonada. Rodado em inglês e estrelado pela atriz Genevieve O´Reilly, o filme, uma co-produção França e Reino Unido, conta esse triângulo amoroso de verão e as últimas horas do casal, as conversas entre os guarda-costas e a fatal tentativa de escapar dos fotógrafos minuto a minuto. A direção fica a cargo de Richard Dale, autor, entre outros, de um documentário sobre os atentados de 11 de Setembro, nos Estados Unidos.