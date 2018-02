Documentário produzido por Mick Jagger sobre James Brown será transmitido pela HBO

"Mr. Dynamite: The Rise of James Brown" apresenta filmagens raras e nunca vistas de Brown, aclamado como "o Padrinho do Soul", seguindo sua evolução desde um vocalista de rhythm and blues nos anos 1950, até um artista solo de funk e soul nos anos 1960 e 1970.

Conhecido por seus hits, incluindo "I Got You (I Feel Good)", "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine" e "It's a Man's Man's Man's World", Brown ganhou uma série de prêmios Grammy e conquistou um lugar no Hall da Fama do Rock and Roll. Ele morreu em 2006 aos 73 anos.

"Conversamos com as pessoas extraordinárias que conheciam James bem e que trabalharam com ele durante sua carreira", disse Jagger, que colaborou com o documentarista vencedor do Oscar Alex Gibney no projeto, em um comunicado emitido pela HBO, uma unidade da Time Warner.

"Ao ouvirmos as histórias e memórias fascinantes dessas pessoas, conseguimos pintar o quadro completo de James, tanto como artista musical, quanto como ativista social, e cujo legado e impacto na indústria musical estará sempre presente", disse Jagger.

Não é a primeira vez que Jagger, de 71 anos, muito conhecido por seu jeito de dançar em suas apresentações como o vocalista dos Rolling Stones, se aventura na indústria do cinema. O músico inclusive já atuou no filme de 1970 "Ned Kelly".

Jagger também já produziu diversos documentários de música, e foi produtor do filme biográfico de James Brown "Get On Up", estrelado por Chadwick Boseman.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)