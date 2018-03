Documentário 'Marcelo Yuka no Caminho das Setas' estreia na Mostra de SP

"Eu não sei muito bem o que aconteceu. Só sei que sou baterista, tomei tiros, tô paraplégico e minha vida acabou", diz o músico Marcelo Yuka em Marcelo Yuka no Caminho das Setas. Não poderia estar mais enganado. Sua vida recomeçou naquele novembro de 2000, quando levou nove tiros em uma tentativa de assalto na Tijuca, no Rio de Janeiro. Na época, quando ainda era baterista do Rappa, banda que ajudou a criar e para quem criava letras genais, chegou de fato a acreditar que tudo tinha acabado ali.

Hoje, 11 anos depois, Yuka não só é tema de filme como também prepara seu primeiro CD solo, faz shows e palestras pelo Brasil e sabe que estará em constante processo de superação. E é exatamente este processo, sua luta para encontrar o que precisa para viver em paz, que mostra Marcelo Yuka no Caminho das Setas, documentário dirigido por Daniela Broitman. Vencedor do prêmio de Melhor Montagem no Festival do Rio (para Jordana Berg), integra a Mostra de São Paulo e tem sessões hoje, às 00h20, no Unibanco Arteplex, e segunda, às 14 horas, no Reserva Cultural.

Como conta Daniela, a ideia do filme nasceu da vontade de contar a história de Yuka e sua luta para voltar a caminhar. "Era uma época em que ele estava nos Estados Unidos buscando um tratamento. Eu queria retratar este processo."

O processo se desenvolveu, os anos foram passando e Daniela retratando o homem, o artista e o ativista Marcelo Yuka, que teve a coragem de se expor. Esta década não foi fácil para Yuka, mas ninguém disse que iria ser. Assim como foi difícil para ele se deixar retratar, foi difícil não enveredar pelo caminho da vitimização e da transformação em mártir pela mídia. Tampouco é fácil se ver na tela. "Não quero me transformar em um grande comercial de Coca-Cola."

E não foi fácil falar do real motivo que o fez deixar o Rappa, cerca um ano depois do trágico assalto. Até hoje sua saída da banda esteve 'mal explicada'. "Foi dolorido tocar no assunto. Mas, já que tinha me proposto a contar minha história, isto tinha que estar no filme. Se não, não estaria sendo honesto." Sobre tudo isso, Yuka conversou com o Estado:

Você já assistiu ao filme? Como foi se ver no cinema?

Vi, mas não vi o último corte. Confesso que é tão difícil me ver na tela quanto ser filmado. No começo achei que fosse ser fácil, mas em um documentário a câmera está muito próxima, chega a ser incômodo. Em alguma hora, é preciso 'desligar'.

Como você recebeu a ideia?

Com cautela. Aceitei porque a ideia inicial era contar minha busca pelo direito de ter acesso à pesquisa das células-tronco, algo que poderia me ajudar a voltar a andar. Esta não é uma luta só minha. É mundial. Mas tudo foi enveredando para minha história pessoal e artística também. Claro que um filme é sempre um recorte do diretor. É um misto de mim e do corte da Daniela. Há momentos em que me vejo e momentos que não. Só tentei ser honesto ao máximo, especialmente com minhas fragilidades. Não desempenhar o papel de vítima.

Mas você nunca fez este papel.

Nem vou. Armadilhas sempre existiram. Seria mais fácil e interessante midiaticamente se tivesse me tornado mártir da violência urbana no Brasil, mas jamais aceitaria. Se eu não tivesse cuidado, o que aconteceu comigo poderia me tornar 'o herói clássico' da tragédia grega.

Temia que o filme também o retratasse assim?

Claro. Tinha medo que fosse muito chapa branca. O corte da Daniela é muito mais gentil comigo do que o que realmente sou. Nas filmagens, pensava: as pessoas têm de ver que não sou tão legal assim, outros personagens têm que falar. Quero que este seja um filme que passou na minha vida. Não que minha vida passe em um filme.

Por falar em 'outros personagens', seu rompimento com o Rappa não poderia ficar de fora.

Exato. Se hoje não me vejo mais no Rappa, pertencendo àquilo, por mais doloroso que fosse, isso tinha que entrar no filme, porque entrou na minha vida. Respeito a história da banda, mas hoje vejo que são pessoas que se curvam muito facilmente ao poder e ao que o mercado proporciona. A história já está mostrando isso.

Você fala pela primeira vez do motivo real de sua saída.

Era preciso falar. Não é comum um baterista compor, e por causa disso ser requisitado para entrevistas... Havia muito ego envolvido, a briga pelo poder em um nível doentio que poucas vezes pensei existir no mundo.

E havia a questão dos direitos autorais, o estopim de tudo.

Sim. Eu recebia 60% de tudo (50% dos direitos autorais das canções e mais 10% pela participação na composição). E os outros integrantes não achavam justo. Mas a questão é complexa. Hoje posso falar que não são pessoas legais. Eles podem até continuar tentando replicar o que o Rappa propagava antes, mas é preciso haver verdade no que se canta. Ali há uma pequenez humana como poucas vezes imaginei que pudesse haver.

Hoje você se vê em seu disco novo, seu primeiro trabalho solo.

Estou entre Rio e São Paulo, trabalhando nele. Está ficando bacana e deve ser lançado no início de 2012.