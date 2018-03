Documentário investiga as origens da música brega

"Quando a pessoa está apaixonada, ela fica ridícula", sentencia Wando, o mais famoso colecionador de calcinhas da música brasileira. O cantor, um dos expoentes do brega, é um dos muitos entrevistados, entre populares e artistas, no documentário Vou Rifar Meu Coração, de Ana Rieper, que integra a 35ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O longa realiza, de forma bem-sucedida, uma analogia entre os temas recorrentes dessas canções e a vida pessoal dos ouvintes. "A ideia era usar o substrato pessoal dos compositores" justifica a diretora ao público, após uma das sessões do filme, explicando o porquê de ter escolhido apenas relatos de artistas que compõem as próprias músicas.

Odair José, que já pediu para a mulher parar de tomar a pílula, e é autor de vários sucessos com refrãos polêmicos, resume o que torna essas canções tão universais. "O que o pedreiro sente é o mesmo que o médico sente. A diferença é que o pedreiro vai chorar numa casa de merda e o médico, num apartamento de frente para o mar."

Boa parte dos artistas teve origem humilde e diz usar o que viveram - especialmente o que sofreram - nas letras que compõem. Seria isso o que os identifica tanto com as classes mais baixas? Muitos creem que sim. "Eu gosto de músicas que vão ao fundo do poço, quando você cava, cava e cava", diz um dos entrevistados. A produção ouviu pessoas no interior de Alagoas, Sergipe e na capital pernambucana, Recife.

A diretora, carioca, conta que a ideia surgiu quando morava no Nordeste, mais precisamente em Aracaju, entre 1998 e 2002. O projeto demorou dez anos para ser viabilizado. Durante muito tempo, o título, que hoje se refere a uma canção de Lindomar Castilho, foi outro. "O filme se chamava O Amor É Brega, e nós adorávamos esse nome, mas começamos a encontrar muita resistência por parte dos cantores que seriam entrevistados que não queriam ser associados com o brega."

De maneira inteligente, o longa costura temas diversos que são cantados pelos artistas e vividos pelo público. Ciúme, traição, prostituição, bigamia. "Todas as músicas que gravei tinham um pouco da minha vida, da minha cama. Eu sempre fui e continuo sendo um aventureiro", conta Agnaldo Timóteo. Ele diz que assim como em sua canção Aventureiros, já saiu e continua saindo à procura de programas sexuais com profissionais noite afora.

O mesmo Timóteo alimenta o debate sobre a razão de canções tão passionais e populares serem taxadas de brega. "Quando o Nelson Gonçalves gravou Negue era brega. Aí a Maria Bethânia gravou e virou luxo". Odair José também questiona o porquê do brega ser algo à parte da MPB. "Tudo é música popular brasileira. Agora, existe a música popular de Ipanema, essa sim, não é pra todo mundo." Já Vou Rifar Meu Coração como o amor e a dor, é, sim, para todo mundo.

Algumas frases do filme:

"Para a mulher, a virgindade era como documento de casamento" (Wando)

"Eu não acredito no amor, porque se ele existisse mesmo não existiria traição" (popular)

"As duas piores coisas do mundo são: perder eleição e ter duas famílias. Você nunca satisfaz todo mundo. É o inferno em vida" (um popular bígamo)

"Eu tinha tudo para não dar certo. Era feio, pobre e pequenininho. Eu sou um milagre" (Nelson Ned)

"Gosto de Raul Seixas, gosto de Rita Lee, mas eu me aprofundo mesmo é no brega" (popular)

