Documentário exclusivo de Eduardo Coutinho cai na internet

Com o título de "Um Dia na Vida, o proibidão do Coutinho", internautas começaram a compartilhar na noite desta segunda-feira o link do documentário inédito em circuito comercial que Eduardo Coutinho realizou em 2010. O filme foi postado na íntegra no YouTube por um internauta. Algumas horas depois, o vídeo foi retirado, mas já estava disponível para download em sites de torrent.

O documentário é uma seleção de imagens da TV aberta que Coutinho gravou durante 24 horas. Nunca foi lançado nos cinemas por conta de questões relacionadas a direitos autorais e de imagem. Até hoje, Um Dia na Vida só podia ser exibido em festivais de cinema ou sessões especiais com a presença do diretor.

Em trechos de programas e intervalos comerciais da televisão brasileira, o diretor foi capaz de revelar questões do imaginário nacional, que variam de propagandas de brinquedos, cenas de Ana Maria Braga jogando Guitar Hero, programas de auditórios, violência urbana (como apreensão de granadas no País), novelas, programas de beleza e plástica (usar ou não silicone no bumbum?), telejornais, programas políticos entre outros.

Penúltimo filme de Coutinho, inova na pesquisa de linguagem do diretor e faz, por meio deste recorte, e do diálogo que cada trecho escolhido estabelece com as cenas anteriores e posteriores, uma das críticas mais contundentes da sociedade brasileira atual.