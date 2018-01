Documentário destaca vida do estilista Valentino Por Gregg Goldstein PARK CITY, Utah (Hollywood Reporter) - A vida do estilista Valentino será levada à tela grande no documentário "Valentino: The Last Emperor". Dirigido pelo correspondente especial da revista Vanity Fair Matt Tyrnauer, "Valentino" vai narrar os 45 anos da carreira do ícone italiano na véspera de seu último desfile de alta-costura, marcado para a quarta-feira no Museu Rodin, em Paris. Para sua estréia como diretor de um longa-metragem, Tyrnauer passou cerca de dois anos filmando mais de 250 horas de imagens de Valentino e as pessoas que o cercavam. "Fomos admitidos em seu círculo íntimo, mas, para capturar os momentos realmente grandiosos, tivemos que permanecer ali por muito tempo -- tivemos que praticamente nos mudar para dentro dele", contou Tyrnauer. "Valentino vive cercado por um grupo muito unido de amigos e profissionais. Mas essas pessoas acabaram baixando a guarda e esquecendo que havia uma equipe de cinegrafistas presente." Além do trabalho do estilista, o filme vai destacar os relacionamentos de Valentino, a maneira como um criador independente enfrenta o fim de uma carreira longa e o final de uma era no mundo da moda. O documentário foi inspirado no perfil do artista publicado por Tyrnauer na Vanity Fair. "Valentino -- The Last Emperor" (Valentino: o último imperador) deve estrear em maio no Festival de Cannes.