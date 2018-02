Documentário de Polanski sobre piloto de corridas ressurge após 40 anos

O filme Weekend of a Champion, produzido por Roman Polanski, ficou sumido por 40 anos, até que o estúdio onde estava guardado, em Londres, fechasse as portas e ligasse para o produtor perguntando o que fazer. Polanski disse que havia esquecido completamente do documentário, que retrata seu amigo Jackie Stewart, em uma segunda tentativa de vencer o Grande Prêmio de Mônaco.

“Foi um acidente, puro acidente”, disse o homem que também dirigiu filmes como O Bebê de Rosemary e O Pianista. “Olhei para o filme e gostei dele depois destes 40 anos bizarros, então decidi lhe dar uma nova vida”, acrescentou Polanski.

Com a autorização de Stewart, o cineasta reeditou o documentário que só havia sido exibido em 1972, na Alemanha e na Inglaterra. A versão atualizada foi exibida no festival de Cannes, no início desse ano, e deve chegar aos cinemas norte americanos nessa sexta-feira, 22.