Filme de Lina Chamie recebe menção honrosa em festival russo

O documentário brasileiro Futebol é Pai, da diretora Lina Chamie, recebeu Menção Honrosa do Festival de Esportes FICTS - Worldwide Final Challenge Kazan 2015, na Rússia.

O curta-metragem acompanha Antonio, um menino de oito anos, na sua primeira ida a um estádio de futebol.

A Federação Internacional de Cinema de Televisão de Esportes (FICTS), organizadora do festival, mantém estreita parceria com o Cinefoot Festival de Cinema de Futebol, exibindo diversos filmes brasileiros de futebol nos festivais especializados pelo mundo.

Esta é a primeira conquista em festivais do curta documental de Lina Chamie, que concorreu com filmes da Rússia, Holanda, Nepal, África do Sul e Bélgica. O filme é resultado de uma iniciativa da TAL - Televisão América Latina e produção do SescTV, que disponibilizou o filme em streaming: