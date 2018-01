Documentário de João Moreira Salles vence festival francês João Moreira Salles recebeu no fim de semana, em Paris, o grande prêmio do festival de documentários Cinéma du Réel, por seu novo filme, Santiago, que inaugura na sexta, dia 23, no Rio, o maior evento do gênero no País, o É Tudo Verdade. Santiago é um documentário que o diretor define como "auto-explicativo" e, por isso, ele não gosta de falar sobre ele, preferindo que as pessoas vejam sua biografia do mordomo da família Moreira Salles. O filme terá sua primeira exibição na edição paulista do Festival Internacional de Documentários no domingo, dia 25, às 19 horas, no CineSesc, na presença do diretor.