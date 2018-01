Documentário de Evaldo Mocarzel é premiado em Belém A atriz Dira Paes e o produtor Emanoel Freitas anunciaram no sábado os premiados pelo júri popular do 3.º Festival de Belém do Cinema Brasileiro. Nas categorias longa animação, o gaúcho Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock?n?roll, de Otto Guerra, e o longa-metragem documentário paulista À Margem do Concreto, de Evaldo Mocarzel, receberam o Prêmio Ver-o-Peso do Cinema Brasileiro. Mais informações no site do festival. O prêmio tem patrocínio da Petrobrás. Cerca de 5 mil espectadores assistiram às mostras competitivas realizadas no Cinema Olympia em Belém, nos dias 31 de janeiro, 1.º e 2 de fevereiro.