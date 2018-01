Documentário de Eduardo Coutinho será exibido no DocLisboa O documentário O Fim e o Princípio, do brasileiro Eduardo Coutinho, será exibido no último dia do 4.º Festival Internacional de Cinema Documental de Lisboa (DocLisboa), que apresenta nesta segunda-feira outros filmes latino-americanos. No próximo dia 28, dia do encerramento oficial do festival, haverá a entrega de prêmios e a exibição do documentário brasileiro. A equipe do documentário foi à Paraíba, onde se encontrou com uma comunidade rural de 96 famílias, na maioria com laços de parentesco, e os mais velhos contaram sua vida diante das câmeras. A participação latino-americana no festival começa nesta segunda com o filme equatoriano El Comité - de Mateo Herrero - e Nosotros, Los de Allá, coprodução da Bolívia, Chile e Suécia, de Anna Klara Ahrén, Anna Weitz e Charlotta Copcutt. Haverá também a exibição do chileno Arcana, do diretor Cristóbal Vicente. O programa do festival conta também com debates com o diretor de cinema israelense Amos Gitai, o diretor japonês Makoto Sato e o especialista britânico em materiais de arquivo Adrian Wood.