Documentário conta história da banda peruana precursora do punk Um documentário peruano chamado "Saicomanía" discute a história do grupo musical "Los Saicos", que surgiu em Lima em 1965 e é considerado por muitos o primeiro grupo punk da história. Muito antes de Iggy Pop fundar a banda "The Stooges" (em 1969), quatro jovens peruanos faziam tremer os teatros de Lima nas manhãs de domingo. Hector Chávez, diretor do documentário "Saicomanía", conta que teve o primeiro contato com o grupo quando estava em uma loja de discos de vinil no centro de Lima e o vendedor ofereceu um antigo single da banda pelo exagerado preço de US$ 39.