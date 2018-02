Documentário 'Che, um Homem Novo' chega às telas cubanas e argentinas

Che, um Homem Novo, o novo documentário sobre o guerrilheiro Ernesto Guevara, dirigido pelo argentino Tristán Bauer, terá estreia simultânea nesta quinta-feira (7) em Cuba e Argentina, informaram hoje seus patrocinadores.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (6) na capital cubana, o cineasta disse que seu trabalho - exibido em dezembro de 2009 no Festival de Cinema Latino-americano de Havana - revela uma imagem pouco conhecida de Che e explora suas aspirações, que para o diretor seguem vigente.

Che, um Homem Novo, produzido por Argentina, Cuba e Espanha, mostra o lado humano do guerrilheiro argentino-cubano para apresentar "o verdadeiro homem que existiu por trás do mito". O filme de Bauer, de 130 minutos de duração, recebeu o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Cinema de Montreal em setembro.

A obra é fruto de uma pesquisa de 12 anos em colaboração com o cubano Centro de Estudos Che Guevara e apresenta imagens e gravações inéditas do revolucionário. Além disso, a instituição planeja criar uma série documental sobre sua vida, segundo disse hoje Camilo Guevara, seu filho mais velho, fruto da relação com Aleida March.