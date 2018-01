Documentário acompanha transformação de Teerã São Paulo não tem mais garoa. Teerã não tem mais romãs. Comparação grosseira à parte, pense em uma metrópole que, no curso da história, perdeu não só a personalidade provinciana mas parte dos símbolos que um dia a definiram. Massoud Bakhshi é um jovem e premiado diretor iraniano, nascido em Teerã, que tenta realizar um documentário sobre a capital de seu país. Não consegue. Em Teerã não Tem mais Romãs, tenta explicar por que perdeu o fio da meada. Definir o que um dia foi "uma vila perto da cidade de Rei, cheia de jardins e árvores frutíferas" se tornou impossível para ele. Por isso, resolve escrever uma carta ao órgão que banca seu filme, justificando por que, em vez de finalizar o documentário, resolveu mudar o rumo da prosa. Rumo que não vai ser revelado aqui. Afinal, apesar de se tratar de documentário, o filme faz uso consciente e criativo de técnicas de ficção e revela surpresas na narrativa caleidoscópica e caótica, assim como a própria cidade. Para tentar explicar o que aconteceu com sua "vila", Bakhshi recorre a antigos filmes, busca imagens de arquivo perdidas em prateleiras bolorentas, entrevista moradores, coloca a si e a própria equipe em cena. Em Teerã não Tem mais Romãs, mais que unir ficção e realidade, usa a metalinguagem. No início depois do breve prólogo, o letreiro avisa: "Isso parece verdade mas não é." Será? O fato é que o documentário, que ainda passa por tratamento de som, é testemunho da pulsante vida da capital iraniana, que tem em sua região metropolitana cerca de 14 milhões de habitantes. "Escrevemos o roteiro há cinco anos. Decidimos pesquisar sobre os primórdios da cidade nos órgãos de cultura, mas não havia nada. Havia muito mais imagens antigas sobre guerras. Foi preciso restaurá-las. Teerã não tem uma história claramente escrita. É uma cidade jovem, em constante construção", comenta o diretor, em São Paulo para a 30ª Mostra . Em vez de um hotel, preferiu ficar na casa de uma amiga brasileira, em Embu das Artes. Teerã não Tem mais Romãs passa muito longe do tipo de filme que vem à mente quando se fala em cinema iraniano. A narrativa nada despojada de Bakhshi lembra a linha de pensamento dos filmes de Jorge Furtado: "Este é um operário, que imigrou com sua família do Curdistão, que veio construir tijolos em Teerã. Tijolos que vão formar os prédios da área nobre da cidade onde vão morar, em apartamentos de 300 metros quadrados, os mais ricos da cidade, assim como os donos das construtoras, que contratam esses mesmos operários, que moram em cubículos de 20 metros quadrados." Há uma ironia saudável que permeia as imagens. Talvez seja o único recurso para tentar explicar uma realidade tão controversa de uma cidade em que seus líderes, para "modernizá-la", resolveram adotar costumes ocidentais. Essa mesma cidade é uma das mais intelectualizadas do mundo islâmico, mas, ao mesmo tempo, abriga grande número de analfabetos, que também não têm acesso a água potável. Qualquer semelhança com a terra da garoa não é mera coincidência. "Como qualquer outra metrópole, como São Paulo, Cidade do México e Nova York, Teerã tem problemas. Mas é também uma das cidades mais interessantes do mundo", pondera Bakhshi. Teerã não Tem Mais Romãs (2006, 70 min.) - Unibanco Arteplex 4. R. Frei Caneca, 569, (11) 3472-2365. Quarta-feira, 19h