Do drama histórico à comédia contemporânea

Capitão Phillips

Richard Phillips (Tom Hanks) é um comandante naval experiente, que aceita trabalhar com uma nova equipe na missão de entregar mercadorias e alimentos para o povo somaliano. Durante a missão, o navio do capitão é sequestrado por piratas

Gravidade

A ficção científica do mexicano Alfonso Cuarón causa genuína vertigem a situação crítica dos astronautas vividos por George Clooney e Sandra Bullock, perdidos no espaço e à procura de uma nave com as mínimas condições de trazê-los de volta à Terra