Divulgado trailer de 'Malévola', com comentários de Angelina Jolie

Com estreia marcada para o dia 29 de maio, Malévola, da Disney, traz no elenco Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno Temple e Sam Riley. Baseado no clássico A Bela Adormecida, nesta versão, a história é contada pela vilã, revelando os eventos que endureceram o coração de Malévola e a levaram a amaldiçoar a bebê Aurora. Direção de Robert Stromberg.

Confira o trailer divulgado pela Disney, com Angelina Jolie e Elle Fanning comentando o filme: