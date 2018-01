Nova produção da Disney, Malévola mostra uma versão diferente para a clássica história da Bela Adormecida, agora vista pelos olhos da vilã, que é interpretada por Angelina Jolie. A direção é de Robert Stromberg e tem ainda no elenco Elle Fanning, Juno Temple, Sam Riley. Na trilha sonora, uma versão inédita de Lana Del Rey de Once Upon a Dream.

A estreia está prevista para 30 de maio.