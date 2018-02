Divulgado trailer de 'Hugo', novo filme de Scorsese

SÃO PAULO - O primeiro trailer de Hugo, novo filme do cineasta Martin Scorsese, foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 15. O longa é uma adaptação de do livro A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick. O filme tem história de fantasia e aventura e é voltado para público infantil. É o primeiro filme em 3D do cineasta.

No elenco estão Chloë Grace Moretz (500 Dias com Ela, 2009), Asa Butterfield (O Menino do Pijama Listrado, 2008), Sacha Baron Cohen ( Borat, 2006), Jude Law ( Sherlock Holmes, 2009), Ben Kingsley e Emily Mortimer ( Ilha do Medo, 2010).

Hugo estreia em 23 de novembro nos Estados Unidos.

Scorsese está prestes a lançar um outro filme, um documentário sobre a vida do ex-beatle George Harrison, que estreia na TV norte-americana em outubro.