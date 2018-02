Divulgado trailer da comédia 'Copa de Elite'

A comédia Copa de Elite, que tem no elenco Marcos Veras e Júlia Rabello (Porta dos Fundos), Rafinha Bastos, Anitta e Bento Ribeiro, faz sátira a filmes nacionais de diversos gêneros, como Tropa de Elite, Minha Mãe É uma Peça, Bruna Surfistinha, Chico Xavier, Nosso Lar, Se Eu Fosse Você. A direção é de Vitor Brandt e conta a história de Jorge Capitão (Marcos Veras), um destemido Capitão do BOP, e um ídolo brasileiro. Porém, após salvar o maior craque argentino de um sequestro às vésperas da Copa do Mundo, vira inimigo público número 1 do Brasil.

Confira o trailer do filme: