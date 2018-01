Divulgado primeiro trailer legendado de 'Godzilla'

Mais uma aposta para grandes bilheterias em 2014 teve trailer divulgado. É a nova versão do clássico Godzilla, que tem direção assinada por Gareth Edwards, com roteiro de Max Borenstein, Frank Darabont e Dave Callaham. No elenco, Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins e Bryan Cranston. A estreia está prevista para 16 de maio de 2014, e será exibido em 3D, 2D e Imax.

Confira o sombrio trailer de Godzilla: