Divulgado pôster de 'Capitão América: O Primeiro Vingador'

A Paramount Pictures divulgou nesta quinta-feira o pôster do filme Capitão América:O Primeiro Vingador, com estreia prevista para o dia 29 de julho no Brasil.

Produzido pela Paramount Pictures e Marvel, o longa conta a história de um soldado americano que participa de uma experiência que o transforma em um herói da pátria, o Capitão América. Steve Rogers (Chris Evans - O Quarteto Fantástico) se oferece para participar de um programa experimental que o transforma em Capitão América.

A direção do filme é de Joe Johnston. No elenco, estão também Hugo Weaving, que faz o papel do Caveira Vermelha, e Tommy Lee Jones como Col. Chester Phillips.