Divulgado o trailer de 'Trinta', que traz Matheus Nachtergaele como Joãosinho Trinta

Joãosinho Trinta costumava dizer que "uma outra energia, além da energia elétrica, que era a alegria, poderia mudar o mundo." Pois a julgar pelo trailer de Trinta, longa-metragem de Paulo Machline, alegria não vai falar neste filme que traz o ator Matheus Nachtergaele no papel do carnavalesco que revolucionou o Carnaval brasileiro.

Divulgado esta semana pela Fox, o trailer revela cenas da saga de Joãosinho Trinta para conquistar seu espaço no Rio de Janeiro, para onde ele se mudou de sua São Luís natal, disposto a se tornar bailarino.

Nascido em 1933, ele dirigiria seu primeiro desfile para uma escola de samba aos 41 anos, em 1978, para a Salgueiro. Foi com o samba-enredo O Rei da França na Ilha da Assombração que ele escrevu um capítulo inédito da história do Carnaval carioca. "Ele nos deu tanta alegria no filme quanto nos carnavais que ele fez", diz Joana Mariani, uma das produtoras do filme.

Com estreia prevista para 13 de novembro, Trinta ainda conta com Milhem Cortaz, Fabrício Boliveira, Paolla Oliveira, Ernani Moraes, Paulo Tiefenthaler, entre outros, e tem roteiro de Machline, Maurício Zacharias e Felipe Scholl e Cláudio Galperin. "É mais um carnaval dele, agora nas telas", acrescentou Joana.