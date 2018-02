Foram divulgadas as primeiras fotos do filme biográfico de Renato Russo, Somos Tão Jovens. Thiago Mendonça, ator fluminense de 30 anos, interpreta o vocalista e fundador do Legião Urbana.

Dirigido por Antonio Carlos da Fontoura (Copacabana Me Engana, Gatão de Meia-Idade) e com roteiro de Marcos Bernstein (Central do Brasil, Chico Xavier), o longa está na fase final de filmagens e tem estreia prevista para 2012.