A Warner Bros. Pictures divulgou novas fotos de outra seqüência cinematográfica da série Harry Potter. Sexta adaptação cinematográfica dos livros de J.K. Rowling, Harry Potter e o Enigma do Príncipe deve chegar aos cinemas brasileiros em 21 de novembro. As imagens antecipam cenas do filme e dos bastidores da produção. Veja também: Harry Potter terá parque temático nos Estados Unidos Fotos: Divulgação