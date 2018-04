Divulgada primeira imagem do novo Homem-Aranha

A primeira foto de Andrew Garfield como Homem-Aranha foi divulgada nesta sexta-feira. A imagem mostra o ator usando a roupa um tanto diferente daquela usada por Toby Maguire nos filmes anteriores.

Andrew Garfield, que estrelou A Rede Social, foi escolhido para viver o Homem-Aranha no ano passado, após meses de especulação. A jovem atriz Emma Stone (Zumbilândia) será Gwen Stacy, a namorada de Peter Parker.

Ambos foram indicados ao prêmio Bafta de astro em ascensão, junto com Gemma Arterton, Aaron Johnson e Tom Hardy.

Marc Webb (500 Dias com Ela) vai dirigir o filme que deve contar a história da juventude do alter ego do herói da Marvel, Peter Parker.

Tobey Maguire e Kirsten Dunst foram protagonistas nos três últimos filmes da franquia até 2007. Juntos, os filmes arrecadaram US$ 2,5 bilhões em bilheteria.

O novo longa será produzido em 3D, e deve chegar aos cinemas em julho de 2012.