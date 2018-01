'Divórcio', com Camila Morgado e Murilo Benício, é uma bela comédia

Pedro Amorim conversa com o repórter num intervalo da filmagem de sua nova comédia, Carlinhos & Carlão, no Rio. Está feliz da vida com as críticas a Divórcio – o filme é realmente ótimo –, mas diz que criou casca com Superpai. “Poucos analisaram o filme, a maioria só bateu feio.” Divórcio nasceu de uma ideia do produtor L.G. Tubaldini Jr. “O Tuba tem esse amigo de Ribeirão Preto que viveu um violento processo de divórcio. E ele queria contar a história.”

Amorim empolgou-se por dois motivos. “Achei que seria bacana fazer uma comédia de locação, saindo do eixo Rio/São Paulo. Tinha curiosidade pela cultura do interior paulista.” Esse foi um. O outro – “Tuba tinha inicialmente outro elenco. Sem demérito, eu lhe fiz ver que seria mais do mesmo. Quem sabe outros atores, de dramas, dizendo com sotaque o texto de Paulo Cursino?”

Mesmo acreditando na dupla Camila Morgado/Murilo Benício, Amorim surpreendeu-se. “Eles têm química e timing, imprescindível numa comédia.” O filme é muito bem feito e engraçado. “Sempre houve a preocupação de fazer uma crítica a esse universo. Interioranos, novos ricos, mas sem ofender. Afinal, todo mundo é humano.”

Havia a preocupação pela pré-estreia em Ribeirão. Eles iam gostar? “Amaram. Foi a pré-estreia em que as pessoas mais riram. E depois não paravam de comentar nas redes sociais que algumas falas viraram memes – ‘Viver no interior é um c...’, ‘Fiquei com gostinho de quero mais que se f...’ Até a crítica está gostando. Nunca tive tanta estrela na vida”, brinca o diretor.

E ele anuncia – o próximo filme é engajado. Contra a homofobia. “Está saindo muito bom.”