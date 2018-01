'Divirta-se' lança aplicativo com grade completa da Mostra SP

Para facilitar a vida dos frequentadores da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o Divirta-se, o guia do Estadão, lança um aplicativo para smartphones, computadores e tablets com a programação completa da maratona cinematográfica.

Pelo app, será possível descobrir datas, horários e locais de cada uma das sessões dos mais de 330 filmes que serão exibidos na cidade até o dia 29.

Além de conferir todas as sinopses e informações técnicas das produções que fazem parte desta Mostra, o internauta também poderá acompanhar as indicações dos críticos de cinema do Caderno 2, que diariamente vão atualizar suas recomendações, indicando os melhores filmes da grade.

Confira também a programação completa da Mostra na versão impressa do Divirta-se, que será publicada nesta sexta, 17.

O link para acessar o aplicativo é o seguinte: http://oesta.do/1stSRpv