'Divinas Divas', dirigido por Leandra Leal, tem primeiro trailer divulgado

O documentário Divinas Divas, estreia da atriz Leandra Leal como diretora, chega aos cinemas no dia 22 de junho. A produção ganhou um trailer na tarde desta segunda-feira, 29.

Exibido no Festival do Rio 2016, o filme levou dois prêmios: o de melhor documentário pelo voto popular, e de melhor documentário pelo Prêmio Felix (voltado para produções com temáticas relativas à diversidade de gênero). Divinas Divas ainda venceu o prêmio do Público da Mostra Global do Festival South by Southwest, em Austin, no Texas.

O documentário conta a história das travestis Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios. Divinas Divas narra as artistas no processo de construção de um espetáculo que celebra seus 50 anos de carreira.