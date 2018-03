Disputa eleitoral entre Trump e Hillary será retratada em minissérie da HBO

NOVA YORK - O canal a cabo HBO anunciou na quinta-feira que está planejando uma minissérie sobre a eleição presidencial de 2016, um de vários projetos do tipo sendo debatidos em Hollywood.

Ainda não se anunciou elenco, título ou data de exibição do projeto, que está a cargo da mesma equipe que produziu o premiado filme Virada no Jogo, no qual Julianne Moore interpretou a candidata republicana a vice-presidente Sarah Palin na eleição de 2008.

A campanha encerrada em outubro do ano passado, na qual o republicano Donald Trump derrotou a democrata Hillary Clinton, foi uma das mais dramáticas dos últimos tempos.

A disputa eleitoral também é o tema de uma minissérie que está sendo desenvolvida por Mark Boal, roteirista do filme A Hora Mais Escura, segundo a revista Hollywood Reporter.

Um terceiro projeto de minissérie para a TV, que irá examinar os bastidores da campanha de Trump, está sendo negociado em Hollywood, de acordo com o site de entretenimento Deadline.

O anúncio da HBO, uma unidade de Time Warner , pareceu sinalizar a primeira de várias ideias a receber o aval de uma grande rede.

A HBO disse que a produção irá se basear em um livro de publicação próxima dos jornalistas políticos Mark Halperin e John Heilemann sobre a campanha de 2016.

Jay Roach, que dirigiu Virada no Jogo, premiado com o Emmy, irá voltar à função, e Tom Hanks é um de seus produtores executivos.

Len Amato, presidente da HBO Films, disse em um comunicado que o projeto "promete capturar vividamente o evento mais incomum e impactante da política americana moderna".