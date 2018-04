Disney vai filmar remake de 'O Submarino Amarelo' dos Beatles

A Walt Disney anunciou nesta sexta-feira, 11, um acordo com a empresa dos Beatles, a Apple Corps, para filmar um remake em 3D do filme O Submarino Amarelo da banda, ampliando a presença do quarteto no século 21. O presidente do Disney Studios, Dick Cook, disse que o novo Submarino Amarelo será dirigido por Robert Zemeckis usando o mesmo efeito de captura de movimento utilizado em Expresso Polar.

O longa terá 16 canções dos Beatles e gravações da animação original, licenciada pela Sony/ATV Music Publishing LLC e pela EMI Capitol Records. Não foi divulgada a data de lançamento.

O filme original, sobre uma comunidade submersa pacífica, amante da música, que é atacada pelos "blue meanies" que detestavam a música, foi lançado nos Estados Unidos em 1968 e dirigido por George Dunning.

O projeto da Disney dá continuidade ao lançamento mundial esta semana de álbuns remasterizados dos Beatles e de um jogo interativo de videogame sobre a banda.