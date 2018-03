Disney roubou 'Zootopia', diz roteirista em processo nos Estados Unidos

A Walt Disney Co foi processada nesta terça-feira, 21, por um roteirista e produtor de longa data de Hollywood que acusou o estúdio de ter copiado sem permissão de seus trabalhos a animação vencedora do Oscar Zootopia: Essa Cidade é o Bicho.

Gary Goldman, cujos créditos incluem O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, e Minority Report - A Nova Lei, com Tom Cruise, entrou com processo por violação de direitos autorais no Tribunal Distrital norte-americano em Los Angeles. Ele disse que a Disney replicou, em alguns momentos “praticamente na íntegra”, os temas, configurações, enredo, personagens e diálogos, assim como o título, de seu conceito “Zootopia”, que sugeriu ao estúdio em 2000 e 2009. A Disney e suas afiliadas englobam “uma cultura que não só aceita cópias sem autorização de materiais originais de outros, mas encoraja isto”, segundo o processo. “Eles fizeram isto com ‘Zootopia’ também, quando copiaram ‘Zootopia’ de Gary L. Goldman”.

Em comunicado, a Disney informou: “O processo do Sr. Goldman é marcado por acusações claramente falsas. Isto é uma tentativa sem escrúpulos de reivindicar um filme de sucesso que ele não criou e que iremos vigorosamente defender contra em tribunal”. “Zootopia” arrecadou mais de um bilhão de dólares mundialmente desde sua estreia, há um ano, e no mês passado venceu o Oscar de Melhor Filme de Animação.

O filme explora a história de uma coelha, dublada pela atriz Ginnifer Goodwin, que deixa sua cidade rural para se juntar à força policial de uma cidade grande, onde preconceito e medo dividem moradores.