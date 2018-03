Disney retira busto de Bill Cosby de parque temático

MIAMI - O parque temático Hollywood Studios da Disney, em um resort próximo a Orlando, na Flórida, retirou na noite da última terça-feira, 7, o busto de bronze do ator Bill Cosby, segundo um porta-voz de Walt Disney World ao canal Fox 35 News.

A estatua foi removida depois de a divulgação de documentos judiciais que indicavam que Cosby admitiu, em 2005, ter adquirido o sedativo 'Quaaludes' para abusar sexualmente de mulheres, embora o caso tenha sido encerrado depois de as partes entrarem em um acordo extrajudicial por um valor não revelado.

Linda Traitz, uma das mulheres que diz ter sido vítima do ator, foi quem iniciou há sete meses uma campanha pedindo de retirada do busto de Cosby da Disney no site 'Change.org'.

Entre as décadas de 60 e 80, Cosby foi a referência em comédia dos Estados Unidos e comandou o The Cosby Show na rede NBC, que já anunciou que não voltará a trabalhar com o ator por conta dos escândalos sexuais.