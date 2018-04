Disney promove sua primeira exposição na Califórnia

Executivos da empresa devem ser indagados sobre o que a aquisição da Marvel, anunciada na semana passada, vai significar em termos de novos filmes, parques temáticos e brinquedos nos próximos anos.

A exposição é uma das poucas organizadas por uma marca, e não por seus fãs, para comemorar sua história e seus produtos.

O evento D23 Expo, que ocorre de 10 a 13 de setembro no Anaheim Convention Center, vizinho à Disneylândia, recebeu seu nome no ano em que Walt Disney criou sua empresa de animação, e deve atrair dez mil admiradores de todo o mundo.

A empresa promete um acesso inédito a seus arquivos, assim como vislumbres de filmes, programas de televisão, atrações de parques e brinquedos a ser lançados.

A Disney quer que a exposição seja "a experiência definitiva para os fãs" -- a 37 dólares por dia. "Nossos fãs são nossos maiores pregadores", disse Steve Clark, responsável pela D23. "Eles fizeram da Disney uma parte de suas vidas. Eles vivem, respiram Disney e falam aos outros sobre isso."

Entre as celebridades escaladas para comparecer ao evento e se encontrar com o público estão Courtney Cox, Robin Williams, Kelsey Grammer e Joseph Fiennes.

A Disney promete exibir trechos de produções futuras, como os filmes "A Princesa e o Sapo", "O Príncipe da Pérsia", "Alice no País das Maravilhas", de Tim Burton, e versões 3D da franquia "Toy Story".

Mas clássicos como "A Bela Adormecida" também marcarão presença.

"O que esperamos é que as pessoas saiam do show com um amor ainda maior por tudo que é Disney", disse Clark. "Elas amam o que a Disney representa: a qualidade do conteúdo criativo, o escapismo."