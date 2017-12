Disney prepara filme sobre Rosa Vermelha, a irmã de Branca de Neve

A Disney prepara um filme centrado na personagem Rosa Vermelha, irmã da Branca de Neve, baseado em uma ideia do roteirista Evan Daugherty, responsável pelos dois últimos longa-metragens inspirados no conto clássico compilado pelos irmãos Grimm.

Rosa Vermelha é um personagem que aparece em um dos contos dos Grimm, embora não no mais conhecido, que é "Branca de Neve e os Sete Anões", segundo o site "The Hollywood Reporter".

A Disney já selecionou o projeto, ideia de Daugherty, que já trabalha em uma nova versão do primeiro roteiro realizado por Justin Merz. Daugherty quer acercar o filme à história mais conhecida de Branca de Neve, fazendo com que a Rosa Vermelha tenha um papel-chave na investigação de como devolver à vida sua irmã depois que esta mordeu a maçã envenenada.

Será a terceira ocasião em que Daugherty irá se aproximar do personagem de Branca de Neve após criar o roteiro de "Branca de Neve e o Caçador" ( 2012) e colaborar no filme "O Caçador e a Rainha do Gelo" (2016), que estreia no Brasil em 21 de abril.

Com este projeto, a Disney continua em sua linha de fazer novas versões de seus grandes clássicos ou filmes derivados deles. Antes de embarcar nas histórias da Branca de Neve, em 2010 estreou "Alice no País das Maravilhas". "Oz, Mágico e Poderoso" foi a nova versão da história de "O Mágico de Oz" (1936), que estreou em 2013. Em duas semanas chegará às telas "Mogli, o Menino Lobo", inspirado em um de seus grandes clássicos.