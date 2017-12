Disney oficializa compra da Fox e 'X-Men', 'Deadpool' e 'Quarteto Fantástico' voltam para a Marvel

A Walt Disney Co. anunciou nesta quinta-feira, 14, que comprou diversos segmentos da 21st Century Fox num acordo de 52,4 bilhões de dólares, informam diversas agências internacionais.

O acordo já vinha sendo negociado há semanas, até ser oficialmente anunciado. Com isso, a Disney agora é dona dos estúdios de cinema e televisão da Fox, de canais a cabo da companhia, como o FX e o National Geographic, e de outras ações do grupo, como de canais internacionais, como Star TV e Sky, além dos 30% que a Fox detinha de ações do serviço de streaming Hulu. A Disney, que já possuía ações do serviço, agora soma 60% de controle sobre o Hulu.

Os canais de televisão dos EUA Fox, Fox Sports, Fox News e Fox Business não foram incluidos na compra.

Para os fãs de cultura pop, a principal notícia nesse acordo é que os direitos cinematográficos de X-Men, Deadpool e Quarteto Fantástico agora voltam para a Marvel, assim como sempre foi nos quadrinhos. Com isso, os personagens que estavam sob o controle da Fox podem, por exemplo, aparecer em filmes como Vingadores.

O destino dos filmes e franquias de personagens da Marvel que estavam com a Fox ainda é incerto. Antes da compra ser oficializada, o diretor Josh Boone, de Os Novos Mutantes, novo filme da franquia X-Men, disse ao Estado não estar preocupado com o acordo. "Não vai ter impacto agora, apenas no que vamos fazer no futuro."

A Disney, que já retirou suas produções do catálogo da Netflix nos EUA e anunciou planos para o seu próprio serviço de streaming, agora tem também, em seu catálogo, produções clássicas e aclamadas pelos fãs, tanto na TV quanto no cinema. São conteúdos como Avatar, Alien, Planeta dos Macacos, Os Simpsons, How I Met Your Mother, Futurama e Arquivo X.