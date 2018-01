Disney lança sua primeira princesa afro-americana

Depois de ter protagonistas chinesas, havaianas, indianas, ciganas e árabes, a Disney lançará em 2009 sua primeira princesa afro-americana. Tiana será a personagem principal de The Princess and the Frog, no musical que se passa na cidade de Nova Orleans, em pleno auge do jazz. Os estúdios divulgaram a primeira imagem do longa, que narra o conto de fadas da menina que vive no Quarteirão Francês, nas margens do rio Mississipi, e deve trazer ainda músicas de origem africana e manifestações da cultura local, como os feitiços e rituais. A dublagem da primeira princesa negra será feita pela atriz Anika Noni Rose (Dreamgirls). A direção e o roteiro são de Ron Clements e John Musker (A Pequena Sereia).