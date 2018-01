Disney lança nova marca para filmes sobre a natureza A Walt Disney informou na segunda-feira que está lançando uma nova marca chamada Disneynature voltada a filmes sobre vida selvagem e meio ambiente, com previsão de estréia no cinema com o lançamento de "Earth". "Nossa meta na Disneynature é trazer filmes de grandes eventos de uma forma que apenas a natureza pode contar", disse Dick Cook, chairman dos estúdios Walt Disney, ao fazer o anúncio. A Disneynature será administrada por Jean-Francois Camilleri, que foi um dos produtores do famoso documentário "A Marcha dos Pinguins", que venceu um Oscar em 2006. "Earth" foi adaptado da popular série de televisão da BBC "Planet Earth" e observa os padrões de migração dos animais em todo o mundo assim como o ambiente e os ecossistemas. Dois outros filmes planejados para a Disneynature são "Chimpanzee" e "Big Cats", ambos com sede na África. (Reportagem de Bob Tourtellotte)