Disney investe na seqüência de <i>As Crônicas de Nárnia</i> Os estúdios cinematográficos Walt Disney, dos Estados Unidos, investirão muitos milhões de dólares na República Checa para filmar O Príncipe Caspian, a segunda aventura da série As Crônicas de Nárnia, baseada na obra do escritor britânico C.S. Lewis, informou nesta sexta, 16, a imprensa local. "Calculo que o investimento líquido ficará entre os US$ 30 milhões e os US$ 40 milhões (R$ 60 ou R$ 80 milhões)", afirmou David Minkowski, representante da produtora local Stillking Films, ao jornal Hospodarske Noviny. A filmagem, que começa em abril e durará 18 semanas, será feita nos novos estúdios Barrandov de Praga, inaugurados em dezembro, assim como nas proximidades de Ústí nad Labem, no norte do país. A segunda aventura da fábula de Lewis será rodada quase integralmente na República Checa, ao contrário do primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que utilizou apenas paisagens de montanha na fronteira tcheca com a Saxônia alemã. O sucesso comercial da primeira produção é inquestionável, já que o filme custou US$ 180 milhões e arrecadou US$ 745 milhões, informou a publicação. A estréia de O Príncipe Caspian está prevista para 16 de maio de 2008.