Disney fará longa-metragem de animação sobre Pooh

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O estúdio Walt Disney está preparando um novo longa-metragem animado desenhado à mão sobre o ursinho Pooh, e também está criando dois programas especiais para o horário nobre da TV estrelados pelo personagem principal da série de animação "Handy Manny."

A previsão é que os anúncios serão feitos nesta terça-feira na Expo Internacional de Licenciamentos em Las Vegas, onde executivos também vão discutir planos para impulsionar ânimo novo na maior franquia mundial de um personagem licenciado: o camundongo Mickey.

De acordo com o presidente de produtos para o consumidor da Disney, Andy Mooney, esse esforço pode incluir uma fusão de imagens animadas clássicas de Mickey com produtos contemporâneos da Disney. As criações resultantes serão exibidas na Disney Channel.

"Através de pesquisas extensas feitas com crianças, descobrimos que elas realmente amam os desenhos animados originais de Mickey," disse Mooney.

Quanto ao ursinho Pooh, o novo filme está previsto para chegar aos cinemas em 2011, seis anos depois de "Pooh e o Elefante," que foi desancado pela crítica e arrecadou apenas 18 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas.