Disney e Pixar comemoram recorde com 'Divertida Mente'

O mais novo filme da Disney e da Pixar, Divertida Mente, se tornou a melhor estreia de uma produção americana nos Estados Unidos, neste fim de semana, superando Avatar, e coloca a animação como forte concorrente a uma indicação ao Oscar.

A história da menina Riley, de 11 anos, que enfrenta uma nova etapa em sua vida em uma nova cidade, lotou as salas de cinema americana e arrecadou US$ 90,4 milhões. Ficou atrás apenas de Jurassic World - o mundo dos dinossauros, com US$ 106,5 milhões em sua segunda semana em cartaz.

O valor obtido por Divertida Mente é recorde para um filme que não pertence à qualquer sequência, ou franquia, e desbanca Avatar. Em 2009, o filme de James Cameron conseguiu US$ 77 milhões na estreia. Orçado em mais de US$ 200 milhões, acabou levando três Oscars do total de nove indicações.

Além disso, foi o segundo melhor lançamento da história da Pixar, entre Toy Story 3 (2010), com US$ 110,3 milhões, e Universidade monstro (2013), com US$ 82,4 milhões.