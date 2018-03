Disney e James Cameron vão construir parque temático inspirado em 'Avatar'

Os fãs de cinema que sonham em visitar a lua de Pandora do sucesso de James Cameron Avatar finalmente terão uma chance.

A Walt Disney, em parceria com o diretor ganhador do Oscar e a Fox Filmed Entertainment, vai começar a construir em 2013 numa parte de seu parque temático em Orlando uma área que vai reproduzir as paisagens pitorescas do filme de maior bilheteria de todos os tempos.

Segundo o acordo, a Disney - que normalmente se concentra apenas em suas próprias franquias - terá direitos exclusivos globais sobre parques temáticos da franquia Avatar. A companhia pode, eventualmente, levar as terras de Avatar para além da Disney World de Orlando.

"Nosso objetivo é ir além dos atuais limites de inovação tecnológica e experiências de contar histórias, e dar aos visitantes dos parques a chance de ver, ouvir e tocar o mundo de Avatar com um senso inédito de realidade", disse Cameron em comunicado.