Disney divulga teaser de 'Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar'

A Disney divulgou neste domingo, 2, o teaser de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, quinto filme da franquia estrelada por Johnny Depp. A estreia do longa no Brasil está prevista para maio de 2017.

Veja o teaser:

Johnny Depp é mais uma vez o Capitão Jack Sparrow e o personagem Salazar, o vilão que aparece já no título da sequencia de Piratas do Caribe, é interpretado pelo ator Javier Bardem. Piratas do Caribe 5 tem direção de Joachim Rønning e Espen Sandberg.