Disney divulga datas de estreias de 'Star Wars: Episódio 9' e 'Frozen 2' e do remake de 'Rei Leão'

A Disney anunciou nesta terça-feira, 25, ter agendado a data de 24 de maio de 2019 para o lançamento de Star Wars: Episódio 9, Colin Trevorrow.

Além disso, a gigante do entretenimento informou que vai adiar em um ano o próximo Indiana Jones.

Os estúdios deram poucas informações sobre o nono episódio da saga espacial, exceto que Trevorrow escreveu o roteiro a quatro mãos com Derek Connolly, seu coautor em Jurassic World e a sequência deste, ainda a ser lançada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espera-se que John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver e Oscar Isaac voltem todos a atuar, e as filmagens devem começar em 2018.

Mas no começo deste mês, a diretora dos estúdios Lucasfilm, Kathleen Kennedy, revelou no evento de admiradores da série Star Wars Celebration, em Orlando, Flórida, que a falecida Carrie Fisher não apareceria no papel da princesa Leia, que a consagrou.

Os filmes da família Star Wars sempre eram lançados no verão, até que O Despertar da Força, o primeiro da nova triologia, e Rogue One, um dos três 'spin-offs' planejados da saga, estrearam, sucessivamente, em meados de dezembro de 2015 e 2016. Este ano, está previsto o lançamento para o mesmo período de Star Wars: The Last Jedi.

O novo anúncio confirma a tentativa de voltar à alta temporada, enquanto outro 'spin-off' da série, desta vez sobre o personagem Han Solo, ainda sem título, já foi anunciado para 25 de maio 2018.

A Disney anunciou uma série de datas para seus próximos filmes até novembro de 2021, muitos dos quais foram descritos simplesmente como "Marvel sem título", "Pixar sem título" e "Conto de fadas da Disney sem título (com atores reais)".

O quinto filme da bem sucedida franquia Indiana Jones, avaliada em US$ 2 bilhões, também sem título, foi adiada para 10 de julho de 2020 para abrir caminho para o remake com atores reais de O Rei Leão, de Jon Favreau, um dos filmes de animação mais populares dos estúdios, que foi adiado para 19 de julho de 2019.

A sequência Frozen 2 está prevista para chegar aos cinemas em 27 de novembro de 2019.