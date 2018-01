Disney confirma live-action de 'Mulan' e anuncia busca global por protagonista

A Disney acaba de confirmar que vai mesmo seguir em frente com uma produção live-action, ou seja, com atores reais, da clássica animação Mulan, lançada originalmente em 1998.

A informação é do site Hollywood Reporter, que divulgou também a data prevista de estreia do filme, no dia 2 de novembro de 2018. Segundo a publicação, a produção do novo filme vem sendo acelerada.

A partir de agora, a Disney vai iniciar uma busca global para encontrar uma atriz com ascendência chinesa para encarnar a personagem do título. O roteiro pertence a Rick Jaffa e Amanda Silver (Jurassic World). O diretor ainda não foi escolhido.

Mulan é baseado na lenda chinesa de Hua Mulan e conta a história de uma jovem que, em meio a dinastia Han, coloca a sua vida em risco ao se disfarçar de homem para se tornar um soldado, na tentativa de assumir o lugar do pai no exército chinês e ajudar a sua pátria.