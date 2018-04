Disney busca público feminino para novo 'Star Wars'

LOS ANGELES (Reuters) - A atriz Daisy Ridley, de Star Wars, sorri na capa da revista Glamour, colares de stormtrooper estão à venda na Kay Jewelers, e comerciais para o novo filme O Despertar da Força estão passando durante o reality show de Kim Kardashian na TV.

A Walt Disney está indo atrás das mulheres e meninas para ampliar o público da franquia, dominado pelos homens, e garantir o retorno dos US$ 4 bilhões gastos para comprar Star Wars da Lucasfilm. A audiência feminina pode determinar se O Despertar da Força fará jus às projeções de bilheteria recorde, depois que o filme estrear em 18 de dezembro.

O elenco com Ridley, de 23 anos, como a estrela do filme, mais um monte de bolsas R2-D2, vestidos BB-8 e outras peças de merchandising indicam que a Disney está tentando atrair o público de mulheres jovens adultas que fez de filmes como Jogos Vorazes um grande sucesso, disse Jeff Bock, analista de bilheteria da Exhibitor Relations.

“Os homens já estão dentro”, afirmou Bock. “Se você puder pegar a base de fãs dos Jogos Vorazes e de Crepúsculo também, você então vai estar falando sobre possivelmente US$ 700 milhões no mercado doméstico, e talvez mais ainda.”

Somente um filme, Avatar, chegou nesse nível, vendendo US$ 760 milhões em ingressos nos Estados Unidos e no Canadá depois da sua estreia em dezembro de 2009. A Disney tem aprimorado a sua estratégia nos últimos anos, mas com filmes de super-heróis e ação.

A sequência de Vingadores, Era de Ultron, teve duas personagens principais femininas. Cerca de 40 por cento do público do fim de semana de estreia para os dois Vingadores era feminina, de acordo com Shawn Robbins, analista da BoxOffice.com.

Os filmes passados da série Star Wars tinham somente uma personagem feminina principal, sempre uma integrante da realeza.

Em O Despertar da Força, a personagem de Ridley, Rey, é catadora de sucata e piloto, não uma princesa. Nos trailers, Rey participa de combates, não muito diferente da guerreira Katniss Everdeen em Jogos Vorazes. Gwendoline Christie interpreta a primeira vilã feminina da série, a capitã Phasma. A atriz Lupita Nyong’o tem um papel importante, e Carrie Fisher está de volta como a princesa Leia, que agora é general.

“Temos stormtroopers mulheres e mulheres pilotos da resistência”, disse o diretor J.J. Abrams à Reuters. “Há vozes e energia femininas o tempo todo.” É importante, afirmou Abrams, “que a gente dê as pessoas a chance de se ver no filme”.