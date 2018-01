Disney apresenta novo 'Piratas do Caribe' em rara pré-estreia na China

XANGAI - Os estúdios Disney apresentaram Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar estendendo o tapete vermelho em Xangai nesta quinta-feira, 10, em uma rara pré-estreia mundial de um grande sucesso de Hollywood na China que mostra o anseio dos produtores norte-americanos de atrair os frequentadores de cinema chineses.

À sombra do mais novo parque temático da Disney, inaugurado no ano passado, centenas de fãs da franquia fizeram fila para ter um vislumbre dos astros Johnny Depp, Orlando Bloom e Javier Bardem antes de uma exibição vespertina do novo filme.

Apesar de uma queda nas bilheterias chinesas, os estúdios de cinema dos Estados Unidos procuram cada vez mais este mercado para reforçar sua renda global, mas enfrentam problemas, como um sistema local de cotas para filmes importados e dúvidas em relação à censura.

As vendas de ingresso diminuíram consideravelmente na China em 2016, mas cresceram em seu ritmo mais acelerado em mais de um ano em abril, graças ao filme de ação Velozes e Furiosos 8.

A estreia de Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar em Xangai é parte de um número pequeno de produções dos EUA a serem exibidas primeiramente na China – Caçadores de Emoção – Além do Limite e Homem de Ferro 3 estrearam ou foram lançados com antecedência no país asiático.

A tendência reflete a influência crescente dos 1,4 bilhão de frequentadores de cinema chineses em potencial, cada vez mais responsáveis pelas bilheterias mundiais.