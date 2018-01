Disney apresenta 10 novos filmes de animação, a maioria em 3D O estúdio Walt Disney apresentou em pré-estréia nesta semana 10 filmes animados que pretende lançar ao longo dos próximos quatro anos, incluindo novos episódios das séries "Toy Story" e "Carros" e dois novos contos de fadas. Oito filmes serão feitos em 3D digital. Os outros dois restantes são "Wall-E", uma história de amor entre robôs que tem estréia marcada para 28 de junho, e "The Princess and the Frog", um conto de fadas desenhado à mão, ambientado em Nova Orleans e previsto para estrear no Natal de 2009. "Estamos satisfeitos por ampliar os limites do 3D e da tecnologia de computação para contar nossas histórias da melhor maneira possível", disse John Lasseter, executivo criativo chefe da Walt Disney e estúdios Pixar Animation, na segunda-feira. Com o 3D digital, o público precisa usar óculos especiais, mas as imagens destinadas aos olhos direito e esquerdo são calibradas com tanta perfeição que a maioria dos espectadores não sente dor de cabeça ou vista cansada. A primeira animação em 3D que a Disney vai lançar é "Bolt", história de um cachorro que pensa ter poderes de super-herói. John Travolta faz a voz do cão, e a cantora e atriz teen Miley Cyrus dubla a dona de Bolt, Penny. O filme está previsto para chegar aos cinemas em 26 de novembro. "Up", sobre um aventureiro de 78 anos e seu companheiro de 8, tem lançamento previsto para 29 de maio de 2009. "Toy Story" e "Toy Story 2" devem ser relançados em 3D em 2 de outubro de 2009 e 12 de fevereiro de 2010. "Toy Story 3" deve chegar aos cinemas em 18 de junho de 2010. Todo o elenco de voz original dos filmes "Toy Story" anteriores, incluindo Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, estará presente no terceiro filme, que retoma a história com Andy jovem, prestes a sair de casa para fazer faculdade. O clássico conto de fadas "Rapunzel", sobre uma menina presa numa torre e que precisa jogar suas longas tranças para que um príncipe a socorra, será lançado no Natal de 2010. Em seguida, será a vez de "Newt", a história das duas últimas salamandras de patas azuis no planeta. O filme deve chegar aos cinemas no verão norte-americano de 2011. Outro conto de fadas original, "The Bear and the Bow", aventura sobre uma família real numa Escócia mítica e primitiva, está previsto para estrear no Natal de 2011 e terá as vozes de Reese Witherspoon, Billy Connolly e Emma Thompson. "Carros 2" está previsto para estrear no verão norte-americano de 2012. "King of Elves", baseado num conto de 1953 de Phillip K. Dick, deve chegar aos cinemas no Natal de 2012.